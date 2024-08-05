Irak'ta ABD Üssüne Roket Saldırısı Düzenlendi
Irak'ta ABD güçlerinin bulunduğu Ayn-El Esad Hava Üssü'ne roket saldırısı düzenlendi. Güvenlik kaynakları, atılan 2 roketin üssün içine düştüğünü açıkladı.
ABD’nin Irak’ta kullandığı Ayn'ül Esad Hava Üssü’ne iki roket atıldı.
Bölgedeki güvenlik kaynakları, saldırının üs içerisinde bir can kaybı veya hasara yol açıp açmadığı konusunda net bilgi olmadığını aktardı.
Bir güvenlik kaynağı, roketlerin üssün içine düştüğünü söyledi.
İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman karadan karaya atış yapılan silahlar ve SİHA'larla saldırılar gerçekleştiriyor.