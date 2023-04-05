Yeni kene virüsü tespit edildi!

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) yayınladığı raporda 2019'dan bu yana İngiltere'de kene kaynaklı üç doğrulanmış veya olası kene kaynaklı ensefalit vakası bulunduğu belirtildi.

Raporda, bunlardan birinin geçen yıl Yorkshire bölgesinde tespit edildiği ifade edildi. Ajans alarm verdikten sonra, İskoçya ve İngiltere'de virüs için gelişmiş taramalar gerçekleştirildi.

SEMPTOM GÖSTERMEYEN VAKALAR TESPİT EDİLDİ!

BBC'nin haberine göre, sağlık yetkilileri Yorkshire'ın çeşitli yerlerinde halktan alınan kan örneklerinde semptomatik olmayan bir vakayı doğruladı.

UKHSA resmi açıklamasında, virüsün ayrıca İngiltere’nin çeşitli bölgelerinde de tespit edildiğini ve kenelerin Lyme hastalığı da dahil olmak üzere çeşitli farklı enfeksiyonları taşıyabileceğini aktarıldı.

Birleşik Krallık sağlık kurumu, virüsün riskinin düşük olduğunu, ancak virüsün bazı vakalarda asemptomatik olarak mevcut olması nedeniyle erken tanı konmasının faydalı olacağını söyledi. Sağlık kuruluşuna, insanların dışarıdan geldikten sonra vücutlarında ve kıyafetlerinde kene olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiği bildirildi.

Kaynak: Gerçek Gündem