İki Ülke Arasında 'Uyuşturucu Tüneli' Bulundu

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta bölgesinde Fas ile uyuşturucu kaçakçılığı için kullanılan 12 metre derinliğinde bir tünel bulundu.

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İki Ülke Arasında 'Uyuşturucu Tüneli' Bulundu

İspanyol polisi, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele operasyonu kapsamında Fas topraklarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta bölgesine uzanan bir tünel bulunduğunu açıkladı.

Sanayi bölgesindeki bir depoda yapılan arama sırasında ortaya çıkarılan ve temel aydınlatma sistemiyle donatıldığı tespit edilen tünelin 12 metre derinliğinde olduğu belirtilirken, henüz uzunluğu tespit edilemedi. "Hades" adı verilen operasyonda son 3 haftada 2'si polis memuru da dahil olmak üzere 14 kişinin gözaltına alındığı, 6 bin kilogram uyuşturucu ele geçirildiği kaydedildi.

İki Ülke Arasında 'Uyuşturucu Tüneli' Bulundu - Resim : 1

Kuzey Afrika ile Avrupa arasında uyuşturucu kaçakçılığında geçiş noktası olan Ceuta, uzun zamandır kaçakçılık operasyonlarının merkezinde.

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Kaynak: İHA

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İspanya Uyuşturucu
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