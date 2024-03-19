İki mahkumu döven 10 polis gözaltına alındı

İtalya'da iki mahkumu dövdükleri gerekçesiyle 10 cezaevi polisi gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
İki mahkumu döven 10 polis gözaltına alındı

İtalya'nın doğusunda bulunan Foggia Cezaevi'nde cezaevinde görevli 10 polis hakkında mahkumlara kötü muamele, işkence ve darp gibi suçlamalardan ihtiyati gözaltı tedbiri uygulandı.

Şüpheli cezaevi polislerinin, 11 Ağustos 2023’te iki mahkuma şiddetli dayak olayına karıştıkları belirtildi.

Soruşturmada, polislerin uygulanan şiddeti gizlemek ve mahkumların yaralanmalarının teşhisini engellemek amacıyla sahte belge düzenleyip imzalattıkları, ön soruşturma hakiminin kararıyla ev hapsine alındığı kaydedildi.

Ülkede geçen ay da Reggio Emilia kentindeki cezaevinde, Tunuslu bir mahkumun gardiyanlar tarafından elleri ve kolları bağlanmış, kafasına yastık kılıfı geçirilmiş haldeyken darbedildiği ve işkenceye maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
İtalya
Son Güncelleme:
Ben Bu Cihana Sığmazam'da veda! ATV'den apar topar yollarını ayırdı Ben Bu Cihana Sığmazam'da veda! ATV'den apar topar yollarını ayırdı
Erdoğan, Putin'i tebrik etti Erdoğan, Putin'i tebrik etti
Armağan Çağlayan çileden çıktı! Korkusuzca gerçeği haykırdı Armağan Çağlayan çileden çıktı! Korkusuzca gerçeği haykırdı
Erdoğan, Putin ile görüştü Erdoğan, Putin ile görüştü
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en güzel 25 şehri seçildi! Türkiye'den bir il listeye girdi Dünyanın en güzel 25 şehri seçildi! Türkiye'den bir il listeye girdi
Galler Prensesi Kate Middleton'ın görüntüleri sosyal medya kullanıcılarını yine ikna edemedi Galler Prensesi'nin görüntüleri sosyal medya kullanıcılarını yine ikna edemedi
Zengin olacaklar! Çuvalla para kazanacak 3 burç belli oldu Çuvalla para kazanacak 3 burç belli oldu
Gökhan Zan'ın ardından Erkan Baş'tan ilk açıklama: Arkadaşlarımıza 'Ben bu seçimi kazanamazsam kendi geleceğimi düşünmem gerekir’ demiş! "Arkadaşlarımıza 'Ben bu seçimi kazanamazsam kendi geleceğimi düşünmem gerekir’ demiş!"
MAK Danışmanlık Başkanı Kulat yanıtladı: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışında kim önde, İYİ Parti ve DEM seçmeni ne diyor? İstanbul'da kim önde, İYİ Parti ve DEM seçmeni ne diyor?