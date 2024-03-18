Erdoğan, Putin'i tebrik etti

Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i seçim başarısı dolayısıyla kutladı.

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Erdoğan, Putin'i tebrik etti

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i seçim zaferinden dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı'nın görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye ile Rusya ilişkilerindeki olumlu seyrin yeni dönemde artarak devam edeceğine inandığını belirterek Türkiye'nin Ukrayna’da müzakere masasına dönülmesi konusunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğunu ifade etti" denildi.

Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Görüşmede, Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’i seçim zaferinden dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye ile Rusya ilişkilerindeki olumlu seyrin yeni dönemde artarak devam edeceğine inandığını belirterek, Türkiye'nin Ukrayna’da müzakere masasına dönülmesi konusunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğunu ifade etti."

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Erdoğan, Putin ile görüştü Erdoğan, Putin ile görüştü
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