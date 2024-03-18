Birleşmiş Milletler: 'Gazze'de nüfusun yüzde 70'i açlıkla karşı karşıya'

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı kuruluşların hazırladığı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporunda, Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun yüzde 70'inin felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Rapora ilişkin basın açıklamasında, Gazze'nin kuzeyinin ve Gazze'ye bağlı vilayetlerin, makul kanıtlar eşliğinde kıtlık anlamına gelen IPC 5. aşamada sınıflandırıldığı belirtildi. Bunun, Gazze'nin kuzeyinde yaşayan nüfusun yüzde 70'inin (yaklaşık 210 bin kişi) felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya olduğu anlamına geldiği ifade edildi.

Açıklamada, hane halkı açısından akut gıda güvensizliğine yönelik kıtlık eşiğinin de çoktan aşıldığı kaydedildi.

Gazze'nin kuzeyindeki bu durumun dışında güneydeki Deir al-Balah ve Han Yunus ile Refah kentlerinin de IPC 4. aşama olan "acil durum" kapsamında sınıflandırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki 2,2 milyonluk nüfusun tamamının yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğu vurgulandı.

IPC'nin Aralık 2023'te yayımlanan son raporuna işaret edilen açıklamada, "O tarihten bu yana, kıtlığı önlemek için gerekli koşullar karşılanmadı ve son bilgiler, kuzeydeki vilayetlerde kıtlığın eli kulağında olduğunu ve mart ortası ile mayıs arasında herhangi bir zamanda ortaya çıkacağı tahminini doğruluyor" görüşü paylaşıldı.

İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı başlatma ihtimaline değinilen açıklamada, "Mart ortası ile temmuz ortası arasında, en olası senaryoya göre ve Refah'a kara saldırısı da dahil olmak üzere çatışmaların tırmanacağı varsayımı altında, Gazze Şeridi nüfusunun yarısının (1,1 milyon kişi) felaket koşullarıyla karşı karşıya kalması bekleniyor" değerlendirmesi yer aldı.