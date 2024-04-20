İddia: Hamas, merkezini Katar'dan taşımayı değerlendiriyor

T24'ün aktardığına göre, ABD'li yayın organlarından The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinden Summer Said ve Stephen Kalın'ın haberine göre, liderliğini İsmail Haniye'nin yaptığı Hamas Siyasi Bürosu, merkezini halihazırda bulunduğu Katar'dan başka bir ülkeye taşımayı değerlendiriyor.

WSJ, Hamas Siyasi Bürosu'nun, 2012 yılından bu yana bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'dan ayrılması durumunda bunun İsrail ve Hamas arasında yürütülen dolaylı ateşkes ve rehine takası görüşmelerini "tepetaklak edeceği" ve ABD ile İsrail'in Hamas'a mesaj iletmesini zorlaştıracağı değerlendirmesinde bulundu.

Gazeteye göre, Arap yetkililer, Hamas'ın son günlerde bölgedeki en az iki ülke ile iletişime geçtiğini ve Hamas Politbürosu'nun başkentlerine taşınması konusunda açık olup olmadıklarını sorduğunu söyledi. İddiaya göre, bu ülkelerden biri de Umman'dı.

Umman, WSJ'nın yorum talebine yanıt vermedi.

Gazeteye konuşan Arap yetkililere göre, Hamas, rehine takası görüşmelerinin aylar sürebileceği, bunun da Hamas'ın Katar ile yakın ilişkileri ile Doha'daki varlığını riske atacağı görüşünde.

WSJ'nin iddiasına göre, İsrailli yetkililer, aylardır Katar'ın Hamas'a yeterince baskı yapmadığı endişesiyle Mısır'dan ateşkes ve rehine takası görüşmelerinde daha çok rol üstlenmesi için çalışma yürütüyor.