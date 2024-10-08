Hizbullah'tan İsrail'in Askeri Birliklerine İHA ve Füzeli Saldırı
Hizbullah, İsrail'in kuzey bölgesinde konuşlanan 2 askeri birliğe İHA ve füze saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.
Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki iki askeri birliğe füzeler ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediğini duyurdu.
Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Metula'da bir grup askerin füzelerle hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Yaara yerleşiminde de bir askeri birliğin kamikaze dron saldırıları ile hedef alındığı kaydedildi.
Kaynak: AA