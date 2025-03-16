Hizbullah'tan ABD ve İngiltere'ye Kınama

Hizbullah, ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelere yönelik hava saldırılarını kınadığını belirten bir açıklama yayımladı. Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, ABD ve İngiltere'nin Yemen'in başkenti Sana ve diğer bazı kentlerdeki yerleşim mahallelerini hava saldırılarıyla bombaladığına işaret edildi.

Söz konusu saldırılarda sivil masumların öldüğü ve yaralandığına yer verilen açıklamada, Yemen'in Filistin halkına destek verdiği ve Gazze Şeridi'ne yönelik ablukanın kaldırılması yönünde baskı kurduğu için saldırılara maruz kaldığına vurgu yapıldı.

Yemen'e yönelik saldırıların uluslararası hukukun açık ihlali olduğuna işaret edilen açıklamada, "ABD yönetimi, Yemen'de sivil insanları ve hayati kurumları bombalayarak gerçek kötü yüzünü göstermiş oluyor. ABD yönetimi, bölgede ve dünyada kendisinin kibirli politikalarına karşı çıkan halklara karşı terör ve zorbalığa başvuruyor" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından yaptığı açıklamada, orduya, Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana ile ülkenin kuzeyindeki Sada kentine düzenlediği hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 31 kişinin öldüğünü, 101 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

Kaynak: AA