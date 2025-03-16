Beyt Lahiya Saldırısında Can Kaybı 10'a Yükseldi

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesine gerçekleştirdiği hava saldırısında ölen kişilerin sayısı 10'a yükseldi.

Beyt Lahiya Saldırısında Can Kaybı 10'a Yükseldi

Gazze Şeridi'ndeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, kuzeydeki Beyt Lahiya beldesine dün düzenlenen saldırıda yaralanan Ahmed Ebu Rava, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İsrail ordusunun, Beyt Lahiya kentine dün insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 3'ü gazeteci, 9 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Filistinli Gazetecileri Koruma Merkezinden (PJPC) yapılan açıklamada İHA saldırısında, evleri yıkılanlara çadır dağıtan yardım görevlileri ile gazetecilerin hedef alındığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA

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