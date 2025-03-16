ABD'yi Hortum Vurdu: 34 Ölü

ABD’nin güneydoğu eyaletlerinde dün, çok sayıda hortum meydana geldi. ABD basını, hortumlar yüzünden en az 34 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti. Buna göre, Kansas'ta 55'ten fazla aracın toz fırtınası nedeniyle kazaya karışmasının ardından en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Missouri’de ise 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Missouri Valisi Mike Kehoe, eyaletin “şiddetli fırtınalar ve hortumlar nedeniyle harap olduğunu, evlerin yıkıldığını ve hayatların kaybedildiğini” söyledi. Missouri'nin acil durum yönetim ajansı, ilk raporların şimdiye kadar 19 hortumun 25 ilçeyi vurduğunu gösterdiğini açıkladı.

Mississippi'de de 6 kişinin öldüğü duyurulurken, çok sayıda hortum eyalet geneline yayıldı. Arkansas'ta 3 kişinin ölmesi ve 29 kişinin yaralanması üzerine Vali Sarah Huckabee Sanders, olağanüstü hal ilan etti. Georgia Valisi Brian Kemp de olağanüstü hal ilan ederken, Oklahoma Valisi Kevin Stitt eyalette bir kişinin öldüğünü doğruladı. Teksas'ta da bir kişinin öldüğü bildirildi. Hortumdan etkilenin diğer yerlerde de ölenlerin bulunabileceği belirtildi.

Şiddetli hava, ABD'nin güneydoğusu boyunca ilerlemeye devam ederken, orta Mississippi, doğu Louisiana ve batı Tennessee'nin yanı sıra Alabama ve Arkansas'ın bazı bölgelerinde de ani sel ve taşkın uyarıları yapıldı. Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) bu ani sellerin ölümcül olabileceğini söyledi.

Alabama genelinde de dün gece çok sayıda hortum uyarısı yapıldı. NWS, bu bölgelerde “çok sayıda yoğun ve şiddetli uzun izli hortum” uyarısında bulunarak durumu “özellikle tehlikeli” olarak nitelendirdi.

Doğu Louisiana, batı Georgia, orta Tennessee ve batı Florida Panhandle'da yayınlanan kasırga saatleri ile bölge için daha şiddetli bir havanın meydan gelmesi bekleniyor. Meteoroloji ajansları, “Bu bölgelerde yaşıyorsanız, erişebileceğiniz en sağlam yapıya gidin ve fırtınalar geçene kadar yerinizde kalın” uyarısında bulundu.

ABD merkezli televizyon kanalı CBS'nin haberine göre, yıkıcı fırtınalar birçok orta eyalette 100'den fazla orman yangınını körükledi ve çok sayıda yarı römork kamyonu devirdi.

Dünya genelindeki elektrik kesintilerini izlemek ve kaydetmek kaydetmek için oluşturulan platform PowerOutage’e göre, Michigan, Missouri ve Illinois dahil olmak üzere 7 eyalette 250 binden fazla ev, dün gece boyunca elektriksiz kaldı.

Kaynak: ANKA