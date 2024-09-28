Hizbullah'ın Yeni Lideri Kim Olacak? Nasrallah Kendi Yerine Bu İsmi Düşünüyormuş!

Yaklaşık bir yıldır Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun bombardımanını sürdüren İsrail, katliamlarının rotasını iki haftadır kuzeye çevirdi. İsrail'in dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırılarda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da öldürüldü. Bölgede tansiyonu giderek yükselten olayın ardından Hizbullah'ın yeni liderinin kim olacağı sorusu gündem oldu.

Orta Doğu uzmanları, 32 yıldır örgütün lideri olan Nasrallah'ın olası halefi olarak Haşem Seyfeddin'i işaret ediyor. Nasrallah'ın kuzeni olan 60 yaşındaki Seyfeddin, şu anda Hizbullah'ın yönetme kurulunun başını çekiyor.

KASIM SÜLEYMANİ İLE DE AKRABA

Haşem Seyfeddin, 1964 yılında Güney Lübnan'ın sahil kenti Tire yakınlarındaki bir köyde, köklü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Hasan Nasrallah ile olan kan bağından dolayı özellikle öne çıkan Seyfeddin, tıpkı Nasrallah gibi kutsal bir soydan geldiğini iddia ediyor.

Seyfeddin, teoloji eğitimini tamamlamak için Necef şehrine yerleşti. Nasrallah'ın, Hizbullah liderliğini devralmasından sadece iki yıl sonra örgütün Yürütme Konseyi'ne başkanlık etmek üzere 1990 yılında eğitimini yarıda keserek, Beyrut'a döndü.

Seyfeddin'in 2020 yılında ABD tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile de eş durumuyla akraba olduğu söyleniyor.

Haşem Seyfeddin

UZUN ZAMANDIR BUNA HAZIRLANIYOR

Hizbullah'ın yönetme kurulunun başını çeken 60 yaşındaki Seyfeddin, Hizbullah'ın siyasi işlerinden sorumlu. Örgütün askeri işlerinden sorumlu olan Cihad Kurulu'nda da söz sahibi. Şii milis grupları üzerine uzmanlaşan Phillip Smyth, Seyfeddin'in uzun zamandır liderlik görevine hazırlandığını söyledi. Smyth, “Nasrallah, Lübnan Hizbullahı içindeki çeşitli konseylerde Seyfeddin'e uygun pozisyonlar ayarlamaya başladı. Bazıları diğerlerinden daha gizliydi" dedi.

'HAMAS'A BAĞLILIĞI BİLİNİYOR

Seyfeddin, Nasrallah'la birlikte çalıştığı dönem boyunca örgütün eğitim ve bürokratik işlerine odaklandı. Kariyeri boyunca askeri kararları, kuzeni olan Hasan Nasrallah'a devretti.

Dini eğitiminin bir kısmını İran'da alan Seyfeddin'in, İran rejimini destekliyor. Kardeşi Abdullah, Hizbullah'ın Tahran büyükelçisi olarak görev yapıyor. 2017 yılında ABD tarafından 'terörist' ilan edilen Seyfeddin'in Filistinli Hamas örgütüne bağlığı dikkat çekiyor.

Kaynak: Gerçek Gündem