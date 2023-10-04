Hindistan’da sel felaketi: 23 asker kayboldu

Hindistan’ın kuzeyinde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 23 askerin kaybolduğu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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Hindistan’ın kuzeyindeki Sikkim eyaletinde yerel saatle 01.30 sıralarında ani bulut patlamasıyla başlayan sağanak yağış, Teesta Nehri’nde su seviyesinin yükselmesi sele neden oldu. Eyaletin Bardang bölgesinde park halindeki askeri araçların sular altında kalması sonucu 23 asker kayboldu.

Askerlerin bulunması için kurtarma operasyonu başlatıldığını söyleyen Sikkim Eyalet Başbakanı Prem Singh Tamang, “Vadideki bazı askeri tesisler etkilendi. Yaralı yok. Ancak kamu malı ciddi zarar gördü. Yardım operasyonları sürüyor" dedi. Sel felaketi nedeniyle bazı köprülerde hasar meydana gelirken, bölgedeki karayolu trafiğe kapatıldı.

METEOROLOJİ VE AFET YÖNETİMİ’NDEN UYARI

Hindistan Meteoroloji Dairesi, Sikkim’in bazı bölgelerinde şiddetli yağmur beklenmesi nedeniyle toprak kayması ve uçuşların ertelenmesi konusunda uyarıda bulundu. Teesta Nehri çevresinde yaşayanların da güvenli yerlere gitmeleri tavsiye edildi. Sikkim Eyaleti Afet Yönetim Otoritesi tarafından yayınlanan uyarıda, halka dikkatli olmaları ve nehir boyunca seyahat etmekten kaçınmaları çağrısı yapıldı.

Kaynak: İHA

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