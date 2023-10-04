ABD'de Cumhuriyetçiler Cumhuriyetçiye karşı: 110 yıldır ilk defa Meclis Başkanı indirildi: McCarthy görevden alındı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, partisi Cumhuriyetçilerden isimlerin de oy vermesiyle görevinden düşürüldü. McCarthy ülke tarihinde kendi partisinden üyelerin de oylarıyla koltuğundan edilen ilk meclis başkanı oldu.

CUMHURİYETÇİ ÖNERGE VERDİ CUMHURİYETÇİ GÖREVDEN ALINDI

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Matt Gaetz'in dün kendisi de Cumhuriyetçi olan Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin koltuğundan edilmesi için sunduğu önerge bugün oylamaya sunuldu.

Gazete Duvar’ın aktardığına göre; önerge, 210 "hayır" oyuna karşın, 216 "evet" oyuyla kabul edildi. McCarthy aleyhine Demokratların yanı sıra 8 Cumhuriyetçi "evet" oyu verdi.

Yeni bir başkan seçilene kadar Temsilciler Meclisi'ne geçici başkan olarak Cumhuriyetçi Temsilci Patrick McHenry atandı.

ABD Temsilciler Meclisinde 110 yıldan fazla süredir meclis başkanının koltuğundan edilmesi için ilk kez oylama yapıldı.

15. OYLAMADA SEÇİLEBİLMİŞTİ

Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler içindeki aşırı sağcı bir grup ile McCarthy arasındaki gerginlik uzun süredir devam ediyordu.

Bu grupta yer alan Florida Temsilcisi Cumhuriyetçi Gaetz, ocak ayında McCarthy'nin Temsilciler Meclisi Başkanı olmasına karşı çıkmıştı. Gaetz ve beraberindeki grubu ikna etmek için bazı tavizler vermek zorunda kalan McCarthy, 15 kez yapılan oylamanın ardından ancak başkan seçilebilmişti.

McCarthy'nin meclis başkanı olmak için kendisini desteklemeyen Cumhuriyetçilere verdiği tavizler arasında, koltuğundan edilmesi yönünde oylama yapılması için bir temsilcinin önergesinin yeterli olması da yer alıyordu.

Gaetz ile McCarthy arasındaki gerginlik son dönemde giderek arttı. Gaetz, McCarthy'nin Demokratlara "tavizler" verdiğini savunarak iyi bir lider olmadığını ima etmişti. McCarthy ise Gaetz'in, ülke için bir şeyler yapmaktan ziyade kişisel çıkarı için televizyonlara röportaj vermekle meşgul olduğunu kaydetmişti.

TRUMP ELEŞTİRDİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump ise oylama öncesi kendi sosyal medya platformu TruthSocial'dan yaptığı açıklamada Cumhuriyetçilerin kendi arasındaki çekişmeyi eleştirdi.

Trump, "Cumhuriyetçiler neden sürekli kendi aralarında kavga ediyor? Neden ülkemizi mahveden radikal sol Demokratlarla mücadele etmiyorlar?" ifadesini kullandı.