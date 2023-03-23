Hindistan'da Gandhi'ye, 2 yıl hapis cezası

Hindistan'da mahkeme, Nehru-Gandhi ailesinin üyelerinden eski muhalefet partisi lideri Rahul Gandhi'ye, 2 yıl hapis cezası verdi.

Son Güncelleme:
Hindistan'da Gandhi'ye, 2 yıl hapis cezası

ANKARA (AA) - Hindistan'da mahkeme, Nehru-Gandhi ailesinin üyelerinden eski muhalefet partisi lideri Rahul Gandhi'ye, Hindistan başbakanının da taşıdığı "Modi" soyadına hakaret ettiği suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verdi.

BBC'nin haberine göre Gujarat Eyalet Mahkemesi, 2019'da seçim kampanyası sırasında "Modi" soyadını taşıyanlara hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan muhalif Rahul Gandhi'yi suçlu bularak 2 yıl hapis cezası verdi.

Gandi'nin, kefaletle serbest bırakıldığı ve mahkumiyetine itiraz hakkının olduğu kaydedildi.

Hindistan Kongre Partisi (INC) üyesi Gandhi'nin avukatlarının yaptığı açıklamada, yargılama esnasında yasal prosedürlerin doğru biçimde uygulanmadığı ve Gandhi'nin Purnesh Modi'yi değil Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi kastettiği ve davayı onun açması gerektiği belirtildi.

INC, sosyal medya hesabından Gandhi'nin cezaya karşı temyiz başvurusunda bulunacağını açıkladı.

Gandhi, 2019'da Karnataka Eyaletinde bir miting esnasında kaçak elmas kralı Nirav Modi ve Hindistan'ın eski Premier Ligi başkanı Lalit Modi'yi örnek göstererek "hırsızların soyadı neden genellikle Modi?" ifadelerini kullanmıştı.

İktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nden bir milletvekili olan Purnesh Modi, Gandhi'nin açıklamalarının "Modi" soyadını taşıyan tüm ailelere hakaret olduğu gerekçesiyle dava açmıştı.

Hindistan'da Nisan 2024'te genel seçim yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Hindistan Pakistan gerilim
Son Güncelleme:
Tayland'da dehşet saçan eski asker 15 saatte etkisiz hale getirildi Tayland'da dehşet saçan eski asker 15 saatte etkisiz hale getirildi
En aksi 3 burç.. Her şeyin tersini yapar insanı deli ederler En aksi 3 burç.. Her şeyin tersini yapar insanı deli ederler
1 bardak içmek vücuttaki ödemi ve bağırsakları temizliyor 1 bardak içmek vücuttaki ödemi ve bağırsakları temizliyor
İstanbul-Moskova arasında yeni kriz kapıda: Ekümenik Patrikhane Litvanya'da eksarhlık kuruyor Ekümenik Patrikhane Litvanya'da eksarhlık kuruyor
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası piyasayı karıştırdı: Doları olanlar şaşkın Merkez Bankası piyasayı karıştırdı: Doları olanlar şaşkın
53 ilde yapılan son anketi canlı yayında açıkladı: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları! 53 ilde yapılan son anketi canlı yayında açıkladı: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları!
AKP'de hangi bakan hangi ilden aday olacak? İBB Başkan adaylığı için düşünülen isim de ortaya çıktı! AKP'de hangi bakan hangi ilden aday olacak? İBB Başkan adaylığı için düşünülen isim de ortaya çıktı!
İslam Memiş 'kritik gün geldi' dedi ve uyardı: 'Görmeden pozisyon almamak gerek' İslam Memiş 'kritik gün geldi' dedi ve uyardı: 'Görmeden pozisyon almamak gerek'
HDP seçmeninin yüzde kaçı Kılıçdaroğlu'na oy verir, araştırmalar ne diyor? HDP seçmeninin yüzde kaçı Kılıçdaroğlu'na oy verir?