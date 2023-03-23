Hindistan'da Gandhi'ye, 2 yıl hapis cezası

ANKARA (AA) - Hindistan'da mahkeme, Nehru-Gandhi ailesinin üyelerinden eski muhalefet partisi lideri Rahul Gandhi'ye, Hindistan başbakanının da taşıdığı "Modi" soyadına hakaret ettiği suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verdi.

BBC'nin haberine göre Gujarat Eyalet Mahkemesi, 2019'da seçim kampanyası sırasında "Modi" soyadını taşıyanlara hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan muhalif Rahul Gandhi'yi suçlu bularak 2 yıl hapis cezası verdi.

Gandi'nin, kefaletle serbest bırakıldığı ve mahkumiyetine itiraz hakkının olduğu kaydedildi.

Hindistan Kongre Partisi (INC) üyesi Gandhi'nin avukatlarının yaptığı açıklamada, yargılama esnasında yasal prosedürlerin doğru biçimde uygulanmadığı ve Gandhi'nin Purnesh Modi'yi değil Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi kastettiği ve davayı onun açması gerektiği belirtildi.

INC, sosyal medya hesabından Gandhi'nin cezaya karşı temyiz başvurusunda bulunacağını açıkladı.

Gandhi, 2019'da Karnataka Eyaletinde bir miting esnasında kaçak elmas kralı Nirav Modi ve Hindistan'ın eski Premier Ligi başkanı Lalit Modi'yi örnek göstererek "hırsızların soyadı neden genellikle Modi?" ifadelerini kullanmıştı.

İktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nden bir milletvekili olan Purnesh Modi, Gandhi'nin açıklamalarının "Modi" soyadını taşıyan tüm ailelere hakaret olduğu gerekçesiyle dava açmıştı.

Hindistan'da Nisan 2024'te genel seçim yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA