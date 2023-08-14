Hindistan ve Çin arasında ipler geriliyor mu? On binlerce asker sevk edildi

Çin ile Hindistan'ın Himalayalar'daki sınır ihtilafının çözümü için yürüttüğü görüşmelerin 19. turu öncesi, Hindistan Hava Kuvvetleri Ladakh bölgesinin doğusuna 68 bin asker ve büyük miktarda askeri teçhizat nakletti.

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Hindistan ve Çin arasında ipler geriliyor mu? On binlerce asker sevk edildi

Hindustan Times'ın adını açıklamak istemeyen yetkililere dayandırdığı haberine göre, Çin ve Hindistan arasında askeri düzeyde devam etmesi beklenen görüşme öncesinde Ladakh bölgesinde askeri hareketlilik yaşanıyor.

Hindistan Hava Kuvvetleri, 68 bin asker, 330 piyade savaş aracı, 90 tank, birkaç topçu silahı, karadan havaya güdümlü silahlar ve radarlar dahil olmak üzere büyük miktarda askeri teçhizatı Ladakh'ın doğusuna ulaştırdı.

Hindistan Hava Kuvvetleri, son 3 yılda 9 bin ton askeri teçhizatı bölgeye nakletti.

Hindistan ile Çin arasındaki sınır ihtilafının çözümü için yürütülen görüşmelerin 19'uncusun bu ay yapılması planlanıyor.

Görüşmeye, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de katılması bekleniyor.

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi ise Aksay-Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır egemenlik ihtilaflarını çözemiyor.

Kaynak: AA

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