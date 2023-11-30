Henry Kissinger, 100 yaşında hayatını kaybetti

Eski ABD dışişleri bakanı Henry Kissinger, Connecticut eyaletindeki evinde 100 yaşında hayatını kaybetti.

Henry Kissinger, 100 yaşında hayatını kaybetti

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı ve ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, 100 yaşında hayatını kaybetti.

Kissinger'in kişisel internet sitesinden yapılan açıklamada, eski Bakan'ın 100 yaşında Connecticut eyaletindeki evinde, yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Nazi Almanya'sından kaçan Yahudi bir ailenin çocuğu olan Kissinger, Richard Nixon ve 38'inci ABD Başkanı Gerald Ford dönemlerini kapsayan 1973-1977 yılları arasında dışişleri bakanı, 1969-1975 yılları arasında ise ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yaptı.

VİETNAM YÜZÜNDEN KINANMIŞTI

Dünya siyasetini şekillendiren tartışmalı kararlarıyla bilinen Kissinger, özellikle Kamboçya'nın bombalanması ve 1970'te Vietnam'ın güneyinin işgal edilmesindeki rolü nedeniyle ülke içinde ve dünya çapında yaygın bir şekilde kınandı.

Kamboçya'ya atılanların çoğunun savaş sona erdikten onlarca yıl sonra dahi sivilleri öldürmeye ve sakat bırakmaya devam eden misket bombaları olması, Kissinger'ı hayatı boyunca eleştirilerin hedefinde tutmaya devam etti.

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