Hawaii'de Kilauea Yanardağı Yeniden Lav Püskürttü

Hawaii Volkan Gözlemevi tarafından yapılan açıklamaya göre, yanardağ yerel saatle 10.16’da yaklaşık 100 metreye ulaşan lavlar fırlattı ve yoğun duman gökyüzüne yükseldi. Faaliyetin, Hawaii Volkanları Ulusal Parkı sınırları içindeki zirve kraterinde meydana geldiği belirtilirken, yetkililer ziyaretçileri güvenlik amacıyla kapalı alanlardan uzak durmaya ve zararlı gazlara karşı tedbirli olmaya çağırdı.

Kaynak: DHA