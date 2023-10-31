Hamas'tan rehine açıklaması

Hamas, bazı yabancı rehineleri birkaç gün içinde serbest bırakacaklarını açıkladı.

Hamas'tan rehine açıklaması

7 Ekim'de Hamas'ın saldırıları ile başlayan ve İsrail'in şiddetli saldırıları süren çatışmalar devam ediyor.

8 binin üzerinde Filistin'in ölümüne neden olan İsrail saldırılarında kara harekatının ne zaman başlayacağı, çatışmaların ilk gününde beri konuşuluyor.

Kara harekatının en önemli gerekçesi ise 7 Ekim'de Hamas'ın aldığı İsrailli rehineler.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas, söz konusu rehinelere ilişkin açıklamada bulundu.

Hamas açıklamasında, bazı yabancı rehineleri birkaç gün içinde serbest bırakacaklarını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Daha önce El Ahdi Hastanesi'ni bombalayan İsrail, dün Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni bugün ise Gazze'deki Cibali Mülteci Kampı'nı vurmuştu.

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