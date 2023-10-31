Friends hayranları 'Central Perk' önünde Matthew Perry'yi andı: "Bir dostu kaybettik"

Dünyanın en fazla seyredilen televizyon dizilerinden olan Friends'in yıldızı Matthew Perry'nin hayranları, dizinin apartmanının önüne çiçek bıraktı. Dizide 'Central Perk' olarak adlandırılan kafenin dış çekimlerinde kullanılan mekanın önünde bir araya gelenler, çiçeklerin yanı sıra ufak notlar da yazdı.

New York'ta Bedford Caddesi'ndeki ikonik Friends binasının önünde toplananlardan olan Joanne Spataro, "Gerçekten trajik bir kayıp. Herkesin arkadaşı gibiydi" dedi. Josh McConnell ise, "Friends'le büyüdüm. Her perşembe gecesi diziyi kardeşimle izlediğimi hatırlıyorum. Yani bu kesinlikle bir dönemin sonu" ifadelerini kullandı.

Katey, şöyle konuştu: “Friends'in büyük bir hayranıyım. Her sezonu izledim ve şimdi tekrarları izliyorum, bugün Londra'ya gidiyoruz ama buraya gelip onun getirdiği kahkaha ve neşe için saygılarımızı sunmamız gerekiyordu."

Graig, “Friends'le büyüdüm ve bu, bir aile üyenizi beklenmedik bir şekilde ölmesi gibi bir his. Sanki bir arkadaşımın birdenbire vefat etmesi gibi. Bu şoke edici" dedi.

Friends dizisinde canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle bilinen 54 yaşındaki Perry, Los Angeles’taki evinin jakuzisinde ölü bulunmuştu. Los Angeles'ta adli tıp otopsiyi tamamladı ancak Perry'nin ölüm nedeni henüz tespit edilememişti. Bu nedenle toksikoloji testlerinin sonucu bekleniyor.

Matthew Perry, dünyanın en çok sevilen dizilerinden birinin yıldızıydı ama ünlü oyuncunun yaşamı, bağımlılıklarıyla mücadeleyle geçti. Bir keresinde, BBC Radyosu'na verdiği mülakatta, Friends’in çekildiği üç yılı hiç hatırlamadığını söylemiş, “Üçüncü ve altıncı sezon arasında bir yerlerde pek ne yaptığımı bilmiyordum” demişti.

Perry, rol arkadaşlarının kendisine çok yardımcı olduğunu ve alkolü bırakmış bir iş arkadaşının alkol bağımlılığından kurtulmasına yardımcı olmaya çalıştığını söylemişti. Perry, bağımlılığından kurtulmak için 7 milyon dolar harcadığını, 6 bin Adsız Alkolikler toplantısına katıldığını, 15 kez rehabilitasyon merkezlerine yattığını ve 30 yıl boyunca haftada iki kez terapi gördüğünü anlatmıştı.