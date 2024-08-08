Hamas'tan 'Mescid-i Aksa' Yasağına Kınama

Hamas, İsrail'in Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin 6 ay boyunca camiye girmesini yasaklamasını kınadı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliğine, "İsrail'in Mescid-i Aksa'yı Yahudileştirme girişimine karşı harekete geçme ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere İslam ve Hıristiyanların kutsal mekanlarını koruma araçlarını sağlama" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin 6 ay boyunca camiye girmesini yasaklaması kınandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail polisi, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye 2 Ağustos'taki cuma hutbesinde dua eden Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'yi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evinde gözaltına almıştı.

Bir süre sonra serbest bırakılan eski Kudüs ve Filistin Müftüsü, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye 6 ay Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirildiği açıklanmıştı.

İçişleri Bakanı Moshe Arbel de Şeyh Sabri'nin Doğu Kudüs'teki "oturum izninin" (ikamet izni) iptal edilerek şehirden çıkarılmasının planlandığını duyurmuştu.

Arbel, Başsavcı Gali Baharav-Miara'ya gönderdiği mektupta, Şeyh Sabri'nin "oturum iznini" iptal etmeyi planladığını iletmişti.

İsrail makamları, son yıllarda Şeyh İkrime Sabri'yi birçok kez gözaltına almış, soruşturmaya tabi tutmuş, Mescid-i Aksa'ya girişine engel getirmiş ve yurt dışına çıkış yasağı koymuştu.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te kalıcı oturum statüsündeki Filistinlilerin oturumunu iptal ederek onları işgal altındaki Batı Şeria'ya sürüyor.

Kaynak: AA