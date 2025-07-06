Hamaney Savaş Sonrası İlk Kez Orada Görüldü

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İsrail'in 13 Haziran’daki saldırıları sonrası başlayan ve bölgeyi sarsan İran-İsrail savaşı sonrası gözlerden uzak kalan Hamaney, uzun bir aradan sonra Tahran’daki Aşure törenine katılarak sessizliğini bozdu.

İran ile İsrail arasında haftalar süren gerilim, her iki ülkenin de karşılıklı saldırılarla bölgesel tansiyonu tırmandırmasına neden olmuştu. Hamaney’in bu süreçte kamuya açık etkinliklerde yer almaması, sağlık durumuyla ilgili çeşitli spekülasyonlara yol açmıştı. Hamaney, savaş sırasında halka hitaben üç kez videolu mesaj yayınlamıştı.

Hamaney’in, savaşın başlangıcından bu yana ilk kez halkın karşısına çıkması dikkat çekerken, katılmadığı Muharrem ayı etkinliklerinin ardından Aşure gecesi Tahran’da ortaya çıkması sembolik bir önem taşıyor.

Kaynak: İHA