Hakkında Tutuklama Kararı Çıkartılmıştı! Putin Moğolistan'a Gidiyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama kararı çıkartılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, UCM üyesi olan Moğolistan'a gidiyor.

Hakkında Tutuklama Kararı Çıkartılmıştı! Putin Moğolistan'a Gidiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında çıkardığı tutuklama kararına rağmen gelecek hafta Moğolistan'a gideceği açıklandı.

Moğolistan'ın UCM üyesi olması nedeniyle Putin, bu ülkede tutuklanma riskiyle karşı karşıya. Rusya lideri, tutuklama kararı sonrası ilk defa UCM'ye taraf bir ülkeye gidecek.

UCM'nin kurucu anlaşmasına göre üye ülkeler, hakkında tutuklama kararı çıkarılan isimleri yakalamakla yükümlü.

Ancak kararın bağlayıcılığı bulunmuyor. Hakkında daha önce tutuklama kararı çıkarılan eski Sudan lideri Ömer el Beşir, 2015'te gittiği Güney Afrika'da tutuklanmamıştı.

Kremlin de yaptığı açıklamada, Putin'in UCM üyesi Moğolistan'a yapacağı ziyaret sırasında tutuklanabileceğine dair hiçbir endişesi olmadığını belirtti.

UCM, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında "savaş suçu" gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.

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