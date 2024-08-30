İsrail Gazze'deki Sivillere Yine Bomba Yağdırdı: 10 Can Kaybı

Yaklaşık 11 aydır Filistin halkına yönelik katliamlarını aralıksız sürdüren İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Absan el-Kebire beldesinde bir evi insansız hava aracıyla (İHA) bombaladı. Saldırıda en az 3 sivil öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus'un el-Fahhari beldesinde de eve düzenlenen hava saldırısı sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı. Görgü tanıkları da İsrail topçu birliklerinin, Han Yunus'un batı kesimi ve Dar Selam Hastanesi muhitini topçu atışlarıyla hedef aldığını aktardı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta bir grup vatandaşı İHA'yla hedef aldı. Söz konusu saldırıda ölen bir kişinin cansız bedeni ile birkaç yaralı, Aksa Şehitleri Hastanesine kaldırıldı.

SİVİLLERİN EVLERİN ATEŞ AÇTILAR

İsrail ordusunun gece saatlerinde de İHA'yla düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 3 Filistinlinin cenazesi Aksa Şehitleri Hastanesine nakledildi.

Deyr el-Belah kentinin doğusunda konuşlanan İsrail zırhlı araçlarından vatandaşların evlerine ateş açılmasıyla bir kişi yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail'in İHA'yla bir evi bombalaması sonucu çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde de İsrail'in Ebu Neda ailesine ait eve hava saldırısı düzenlemesi sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Kaynak: AA