Guterres, Dünyaya Seslendi: Lübnan Uçurumun Kenarında

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açılış konuşması ile başladı. Guterres, dünya liderlerine yönelik sert uyarılar yaptığı konuşmasında uluslararası toplumu çözülmesi gereken küresel sorunlar konusunda harekete geçmeye çağırdı.

Guterres, dünyanın büyük bir dönüşüm çağında olduğunu belirterek, “Dünyamız bir kasırga içinde. Destansı bir dönüşüm çağındayız, daha önce hiç görmediğimiz küresel çözümler gerektiren zorluklarla karşı karşıyayız” dedi. Bu zorlukların üstesinden gelinmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, jeopolitik bölünmelerin derinleşmesi, gezegenin ısınmaya devam etmesi ve nükleer tehditler gibi risklerin dünya için büyük bir tehlike oluşturduğunu belirterek “Bu şekilde devam edemeyiz. Hayal bile edilemeyecek bir noktaya doğru ilerliyoruz. Dünyayı içine çekme riski taşıyan bir barut fıçısı” ifadelerini kullandı.

LÜBNAN AÇIKLAMASI

Ukrayna'daki Savaş’ın sona ermeye yönelik belirti göstermediğini belirten Guterres, bu çatışmanın dünya genelinde cezasızlığın bir örneği olduğunu ifade etti. Gazze'deki duruma da değinen Guterres, Guterres, Hamas'ın 7 Ekim'deki eylemlerini kınadığını belirterek, "Hiçbir şey Hamas'ın iğrenç terör eylemlerini ya da rehin alma olaylarını haklı gösteremez. Ancak Filistin halkının toplu olarak cezalandırılması da kabul edilemez” dedi.

Dünya liderlerine seslenen BM Genel Sekreteri Guterres, “Gazze, kendisiyle birlikte bütün bölgeyi tehdit eden kesintisiz bir kabus. Lübnan'dan başka bir yere bakmayın. Bölgedeki tansiyonun yükselmesi hepimizi alarma geçirmeli. Lübnan uçurumun kenarındadır. Lübnan halkı, İsrail halkı ve dünya halkları Lübnan'ın bir başka Gazze olmasını kaldıramaz” dedi.

Kaynak: İHA