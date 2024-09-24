AB'den 'Lübnan' Yorumu! 'Neredeyse Tam Teşekküllü Bir Savaştayız'

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'nin New York kentinde düzenlenen 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında AB dışişleri bakanlarıyla yaptığı gayri resmi toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Toplantı başlıkları arasında İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan sınırında ve başkent Beyrut'ta şiddetlenerek devam eden çatışmalar ve Gazze ile Batı Şeria'daki durumun yer aldığını belirten Borrell, "Gazze'deki durumu anlatacak kelime kalmadı. Felaket devam ediyor. Lübnan'daki gerilimin tırmanması ise son derece tehlikeli ve endişe verici." dedi.

Borrell, Lübnan'da 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılmasının "halk arasında terör yarattığını" söyleyerek, "Neredeyse tam teşekküllü bir savaşın içinde olduğumuzu söyleyebilirim. Daha fazla askeri saldırı, daha fazla hasar, daha fazla yan hasar ve daha fazla kurban görüyoruz." diye konuştu.

'HEDEFLİ VE RASTGELE SALDIRILAR'

Saldırılardan en fazla etkilenenlerin siviller olduğuna dikkati çeken Borrell, aynı zamanda sivillerin bulunduğu meydan, sokak ve hastane gibi yerlere saldırmanın veya uzaktan patlayıcılar kullanmanın Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini hatırlattı.

Borrell, "Bunlar hedefli ve aynı zamanda rastgele saldırılardır. Amaç nedeniyle hedefli ve sonuçları nedeniyle rastgele." ifadesini kullandı.

Bu saldırıları kınadığını kaydeden Borrell, kınamaya devam ettiğini vurguladı.

Borrell, New York'ta bir araya gelen liderlerin "Orta Doğu için tehlike arz eden gerilimin durdurulması için" diplomatik arabuluculuk çabalarını artırması gerektiğini kaydederek, "Herkes savaşa giden bu yolu durdurmak için tüm kapasitesini ortaya koymalıdır." ifadesini kullandı.

'BATI ŞERİA İLHAK EDİLMİŞ GİBİ'

"Barışa giden yol tek bir adımla başlar: Gazze'de ateşkes." diyen Borrell, 2006'da BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen 1701 sayılı kararın üzerinden yaklaşık 20 sene geçmesine rağmen uygulanmadığına dikkati çekti.

Borrell, "BM Genel Sekreteri'nin (Antonio Guterres) bugünlerde neden Güvenlik Konseyi'nin meşruiyetini kaybettiğini söylediğini anlıyor musunuz? Çünkü ya hiçbir konuda anlaşamıyorlar ya da anlaştıklarında da uygulanmıyor. Bu uluslararası toplum için ciddi bir endişe kaynağıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de olduğu gibi Mavi Hat'ta da "derhal ateşkes" sağlanması için çağrılara devam edilmesi gerektiğini dile getiren Borrell, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar farklı şeyler değil, birbirleriyle bağlantılı. Birbirleriyle güçlü bir şekilde bağlantılı. Gazze'de yaşananlar Lübnan'da, Kızıldeniz'de ve ne yazık ki - ki bu konuda yeterince konuşmuyoruz - Batı Şeria'da başka savaş senaryolarını tetikliyor. Batı Şeria, sanki zaten ilhak edilmiş gibi, İsrailli yetkililer tarafından açıkça 'Yahudiye ve Samiriye' olarak adlandırılıyor."

Kaynak: AA