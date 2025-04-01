Güney Kore'de Görevden Alınan Başkanın Akıbeti Belli Oluyor

Güney Kore'de görevden alınan Devlet Başkanı Yook Suk Yeol'un akıbetinin 4 Nisan'da belli olacağı bildirildi.

Son Güncelleme:
Güney Kore'de Görevden Alınan Başkanın Akıbeti Belli Oluyor

Güney Kore’de sıkı yönetim ilan etmesinin ardından görevden alınan Güney Kore Devlet Başkanı Yook Suk Yeol hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararının 4 Nisan’da açıklanacağı bildirildi.

Güney Kore Anayasa Mahkemesi, sıkıyönetim ilanının ardından tutuklanan ve devlet başkanlığı görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'un görevine dönüp dönmeyeceğine ilişkin kararını 4 Nisan'da vereceğini bildirdi. Kararın açıklandığı sırada halkın katılımına ve canlı yayınlara izin verileceği belirtildi.

Seul Polis Teşkilatı, başkentte Anayasa Mahkemesi yakınlarındaki yolların kapatılacağını ve trafik kontrolü için bölgede 810 personel görevlendirileceğini duyurdu.

Kaynak: DHA

Etiketler
Güney Kore Yoon Suk Yeol
Son Güncelleme:
Ne Peynir Ne de Kefir! Hepsinden 10 Kat Daha Faydalı, Kemikleri Çelik Gibi Sağlam Yapıyor Ne Peynir Ne de Kefir! Hepsinden 10 Kat Daha Faydalı, Kemikleri Çelik Gibi Sağlam Yapıyor
Gazze'de Son 10 Günde 322 Çocuk Katledildi Gazze'de Son 10 Günde 322 Çocuk Katledildi
Bu Araçların Tümü Trafiğe Çıkamayacak! Bakanlık Açıkladı, Yola Çıkarken Dikkat Bakanlık Açıkladı, Bu Araçların Hiçbiri Trafiğe Çıkamayacak
Hindistan'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama, 17 Ölü Hindistan'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama, 17 Ölü
ÇOK OKUNANLAR
Altın Fiyatlarında Büyük Patlama: 3 Ayda Tam 19 Kez Rekor Kırdı! 39 Yıl Sonra Bir İlk Yaşanıyor Altında Büyük Patlama! 3 Ayda Tam 19 Kez Rekor Kırdı
İkinci El Araç ve Konut Satışında Sil Baştan! Yeni Dönem Bugün Başladı! Artık Zorunlu Olacak İkinci El Araç ve Konut Satışında Sil Baştan! Yeni Dönem Bugün Başladı! Artık Zorunlu Olacak
Bunu Yapan Tapu Sahibi Yandı! Varını Yoğunu Kaybedecek: Faiz Üstüne Faiziyle Ödeyecek Bunu Yapan Tapu Sahibi Yandı! Varını Yoğunu Kaybedecek: Faiz Üstüne Faiziyle Ödeyecek
İslam Memiş Piyasaların Tümden Değişeceği Tarihi Duyurdu: Bu Paralar Tarih Olacak, Bankalar Kapanacak İslam Memiş Piyasaların Tümden Değişeceği Tarihi Duyurdu: Bu Paralar Tarih Olacak
Ünlü Emlak Devi İflas Etti: Konut Sektöründe Alarm Zilleri Çalıyor Ünlü Emlak Devi İflas Etti