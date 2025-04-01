Güney Kore'de Görevden Alınan Başkanın Akıbeti Belli Oluyor
Güney Kore'de görevden alınan Devlet Başkanı Yook Suk Yeol'un akıbetinin 4 Nisan'da belli olacağı bildirildi.
Güney Kore’de sıkı yönetim ilan etmesinin ardından görevden alınan Güney Kore Devlet Başkanı Yook Suk Yeol hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararının 4 Nisan’da açıklanacağı bildirildi.
Güney Kore Anayasa Mahkemesi, sıkıyönetim ilanının ardından tutuklanan ve devlet başkanlığı görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'un görevine dönüp dönmeyeceğine ilişkin kararını 4 Nisan'da vereceğini bildirdi. Kararın açıklandığı sırada halkın katılımına ve canlı yayınlara izin verileceği belirtildi.
Seul Polis Teşkilatı, başkentte Anayasa Mahkemesi yakınlarındaki yolların kapatılacağını ve trafik kontrolü için bölgede 810 personel görevlendirileceğini duyurdu.
Kaynak: DHA
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