Güney Kore, sosyal yaşamdan kopuk gençlere harçlık verecek

Güney Kore, sosyal yaşamdan kopuk bir yaşam süren gençlerin evlerinden çıkmalarını teşvik etmek için aylık 650 bin won (490 dolar) harçlık verecek.

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Güney Kore, sosyal yaşamdan kopuk gençlere harçlık verecek

The Guardian’da yer alan habere göre, Japonca “hikikomori” denilen, “kabuğuna çekilmek” anlamında olan durumu yaşayan gençler için Güney Kore Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanlığı devreye girdi.

Hükümet, sosyal anlamda sorunlar yaşayan, kabuğuna çekilen gençlerin kolayca evlerinden çıkmaları, okula, işe gitmeleri için harçlık desteği sağlayacak.

Kabul edilen düzenleme 9 ve 24 yaş arasında, ciddi boyutta sosyal sorunlar yaşayan gençler için geçerli olacak.

Güney Kore’de 19 ve 39 yaş arasında yaklaşık 350 bin kişinin “yalnız” olarak kabul edildiği belirtiliyor. 

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