Güney Kore'den Ukrayna'ya sürpriz ziyaret

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Ukrayna'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Güney Kore'den Ukrayna'ya sürpriz ziyaret

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Polonya'daki 3 günlük resmi ziyaretinin ardından Ukrayna'ya gitti.

Yonhap'ın haberine göre, Başkanlık Ofisi Basın Sekreteri Kim Eun-hye, Yoon'un, İrpin ve Buça kentlerini ziyaret ettiğini, ilerleyen saatlerde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğini bildirdi.

Görüşmede, Güney Kore'nin Ukrayna'ya ek yardım sağlayabileceği alanların ele alınması bekleniyor.

Kaynak: AA

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