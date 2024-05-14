"Gizli üs" iddiası: The Times, 'Hamas'ın Türkiye planı'nı yazdı

İngiliz The Times gazetesi, İsrail ordusunun Hamas'ın gizli Türkiye planını ele geçirdiğini yazdı.

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"Gizli üs" iddiası: The Times, 'Hamas'ın Türkiye planı'nı yazdı

İsrail ordusunun, Gazze'deki bir Hamas komutanının evinde, örgütün Türkiye'de yeni bir üs kurma planlarıyla ilgili gizli belgeler bulduğu iddia edildi.

Hamas lideri İsmail Haniye'nin geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrasında, Hamas'ın merkezini Katar'dan Türkiye'ye taşımayı planladığı iddiaları gündem olmuştu.

İsrail'le Hamas arasında arabuluculuk görevini üstlenen Katar iddiayı reddederken Erdoğan da, "Önemli olan Hamas liderlerinin nerede olduğu değil, Gazze'deki durumdur. Bu söylediğiniz konuyla ilgili olarak Katar'daki konumlarının ne olacağı hususunda doğrusu bana böyle bir bilgi gelmedi. Fakat Katar Emiri Sayın Şeyh Temim’in, bu kardeşlerimizle ilgili, onların Katar'daki pozisyonunu yok farz edecek bir adımı atacağına dair bir şey duymadım. Böyle bir adım atacağını da düşünmüyorum" demişti.

'AMAÇ, İSRAİL'E SALDIRILARI KOORDİNE ETMEK'

İngiliz The Times gazetesinin İsrail'in Gazze'de ele geçirdiği gizli belgelere dayandırdığı habere göre, Hamas, Türkiye'de "özel bir güvenlik üssü" kurmayı planlıyor. Haberde, Hamas'ın Türkiye'deki gizli üssü aracılığıyla çeşitli ülkelerdeki İsrail hedeflerine saldırıları koordine etmeyi amaçladığı iddiası da yer aldı.

"Türkiye'de üs kurmak" başlıklı gizli belgelerin Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın sağ kolu Hamza Ebu Şanab'ın evinde bulunduğu öne sürüldü. Belgelerde ayrıca İsrail'in baskısı sonucu savunmaya geçen Hamas'ın özel operasyonlar için yurt dışında bir askeri merkez kurmak zorunda olduğu da belirtildi.

İsrailli hedeflere yönelik sabotaj, kaçırma ve suikast eğitimi planlarını da içerdiği kaydedilen belgelerde, Türkiye'de kurulacak üsse gönderilecek personelle ilgili ayrıntılar da yer alıyor. The Times, belgenin tarihinin ve Türkiye'de halihazırda bir üs kurulup kurulmadığının bilinmediğini de bildirdi.

Hamas'ın bazı önemli isimlerinin Türkiye'de bulunduğunu yazan gazete, 2020'de Hamas'ın Türkiye'yi siber savaş üssü olarak kullandığının ortaya çıkarılmasının ardından Ankara'nın örgütü bu faaliyetlere son vermesi için uyardığını da kaydetti.

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