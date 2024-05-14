Dünyanın ilk domuz böbreği takılan hastası, iki ay sonra hayatını kaybetti

Genetiğiyle oynanmış domuz böbreği nakledilen ilk hastanın, ameliyattan iki ay sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

62 yaşındaki Richard Slayman, Mart ayındaki nakilden önce son aşama böbrek hastasıydı.

Nakil ameliyatının yapıldığı Massachusetts General Hastanesi (MGH) Slayman'ın ölümünün domuz böbreği naklinden kaynaklandığına dair bir işaret olmadığını açıkladı.

Genetiğiyle oynanmış domuzlardan yapılan organ nakilleri geçmişte işe yaramamıştı, ancak Slayman'a yapılan nakil tarihi bir dönüm noktası olarak görülmüştü.

Slayman böbrek rahatsızlığının yanı sıra Tip 2 diyabet ve yüksek tansiyon hastasıydı. 2018'de insan böbreği nakledilmesine karşın, beş yıl sonra bu da işe yaramamaya başlamıştı.

16 Mart'taki domuz böbreği naklinden sonra, Slayman'ın artık diyalize ihtiyacı kalmadığı ve yeni organın iyi çalıştığı söylenmişti.

Hastaneden yapılan açıklamada "Slayman dünya genelindeki sayısız nakil hastası için daima bir umut ışığı olarak görülecek ve güvenine ve ksenotransplantasyondc ilerleme konusundaki istekliliğine derin bir minnettarlık duyuyoruz" denildi.

Ksenotransplantasyon bir türden diğerine yaşayan hücre, doku ya da organ nakline verilen ad.

MGH, Slayman'ın ölümünden "büyük üzüntü duyulduğunu" belirtirken, ailesine başsağlığı diledi. Slayman'ın yakınları ise hikayesinin ilham verici olduğunu belirtti.

Ailenin açıklamasında, "Rick'in bu ameliyatı kabul etmesinin nedenlerinden biri, yaşamak için organ nakli olması gereken binlerce kişiye umut olmaktı. Bu amacına ulaştı. Umudu ve iyimserliği daima bizimle olacak" denildi.

Slayman, ilk domuz böbreği nakledilen hastaydı.

Daha önce iki hastaya domuz kalbi takılmış, ancak bu denemeler başarısız olmuş ve hastalar birkaç hafta sonra ölmüştü.