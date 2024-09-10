Gine Bissau’da 2,63 Ton Kokain Yakalandı

Gine Bissau'da polis, havalimanında bir uçakta 2,63 ton kokain ele geçirdi.

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Gine Bissau’da 2,63 Ton Kokain Yakalandı

BBC’nin haberine göre, polis yetkilileri, başkent Bissau’daki uluslararası havalimanına Venezuela’dan gelen bir uçakta 2,63 ton kokain bulduklarını açıkladı.

Yerel basındaki haberlerde, Venezuela’dan gelen uçağın Meksika’da kayıtlı olduğu, 78 balya halindeki kokainin ülkede el konulan en yüksek miktardaki uyuşturucu olduğu belirtildi.

Pilot dahil 5 kişilik mürettebatın tamamı gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan ikisinin Meksikalı, diğer üç kişinin ise Kolombiyalı, Ekvadorlu ve Brezilyalı olduğu kaydedildi.

Yetkililer, "İniş Operasyonu" adını verdikleri operasyonun, ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi ve Avrupa merkezli Denizcilik Analiz ve Narkotik Operasyon Merkezi ile işbirliği içinde yapıldığını bildirdi.

Kaynak: AA

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