İsrail'in saldırılarında 97 gazeteci öldürüldü

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 97'ye yükseldiğini duyurdu.

İsrail'in saldırılarında 97 gazeteci öldürüldü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde evine düzenlediği saldırıda gazeteci Adil Zağrab'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 97'ye yükseldiği kaydedildi.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

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Kaynak: AA

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