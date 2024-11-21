Gazze'deki Hastanede Korkunç Katliam! En Az 66 Ölü, 100'den Fazla Yaralı

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri aralıksız saldıran İsrail, son olarak Kemal Advan Hastanesi yakınlarındaki bir yerleşim bölgesine yönelik saldırı düzenledi.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 66 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 100’ü aşkın kişinin yaralandığı kaydedildi.

Devam eden İsrail saldırılarının arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı belirtilirken, İsrail’den saldırının amacına dair açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA