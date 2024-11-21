Gazze'deki Hastanede Korkunç Katliam! En Az 66 Ölü, 100'den Fazla Yaralı

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi'ne saldırı düzenledi. Olayda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 66 kişi hayatını kaybederken, 100’ü aşkın kişi de yaralandı.

Son Güncelleme:
Gazze'deki Hastanede Korkunç Katliam! En Az 66 Ölü, 100'den Fazla Yaralı

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri aralıksız saldıran İsrail, son olarak Kemal Advan Hastanesi yakınlarındaki bir yerleşim bölgesine yönelik saldırı düzenledi.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 66 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 100’ü aşkın kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'deki Hastanede Korkunç Katliam! En Az 66 Ölü, 100'den Fazla Yaralı - Resim : 1

Devam eden İsrail saldırılarının arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı belirtilirken, İsrail’den saldırının amacına dair açıklama yapılmadı.

Gazze'deki Hastanede Korkunç Katliam! En Az 66 Ölü, 100'den Fazla Yaralı - Resim : 2

İsrail Gazze'de Sığınmacıların Çadırını Bombaladı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Varİsrail Gazze'de Sığınmacıların Çadırını Bombaladı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı VarDünya
Suriye Basını Duyurdu: İsrail, Suriye'nin Palmira Kentine Saldırdı! Ölü ve Yaralılar VarSuriye Basını Duyurdu: İsrail, Suriye'nin Palmira Kentine Saldırdı! Ölü ve Yaralılar VarDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
İsrail Gazze
Son Güncelleme:
Büyük Şehirlerde Yaşayanlar Soluğu Memleketinde Alacak: İnanılmaz Faydaları Var Büyük Şehirlerde Yaşayanlar Soluğu Memleketinde Alacak: İnanılmaz Faydaları Var
Çay Tiryakilerini Kahrettirecek Haber: Ölümcül Hastalığı Tetikliyor! Çay Tiryakilerini Kahrettirecek Haber: Ölümcül Hastalığı Tetikliyor!
İsrail Gazze'de Sığınmacıların Çadırını Bombaladı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var İsrail Sığınmacıların Çadırını Bombaladı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
Hamas'tan ABD'nin Veto Kararına Tepki Hamas'tan ABD'nin Veto Kararına Tepki