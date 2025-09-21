Gazze'de Son 24 Saatte 75 Filistinli Daha Katledildi
Gazze'yi tamamen işgal operasyonu başlatan İsrail katliama devam ediyor. Son 24 saatteki saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 65 bin 283'e çıktı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırıları ve açlık nedeniyle yaşanan can kayıplarına ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 75 ölü ve 304 yaralının getirildiği belirtildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 65 bin 283'e, yaralıların sayısının 166 bin 575'e yükseldiği kaydedildi.
Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.
Kaynak: AA