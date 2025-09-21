Gazze'de Son 24 Saatte 75 Filistinli Daha Katledildi

Gazze'yi tamamen işgal operasyonu başlatan İsrail katliama devam ediyor. Son 24 saatteki saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 65 bin 283'e çıktı.

Gazze'de Son 24 Saatte 75 Filistinli Daha Katledildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırıları ve açlık nedeniyle yaşanan can kayıplarına ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 75 ölü ve 304 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 65 bin 283'e, yaralıların sayısının 166 bin 575'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.​​​​​​​

İsrail'den Gazze'ye Yoğun Bombardıman! Çok Sayıda Ölü Varİsrail'den Gazze'ye Yoğun Bombardıman! Çok Sayıda Ölü VarDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Gazze İsrail-Filistin gerginlik
Trump'tan Tehdit Üstüne Tehdit! 'Kötü Şeyler Olacak' 'Kötü Şeyler Olacak'
Okan Buruk 5-1'in Acısı 3 İsimden Çıkardı! Konyaspor Maçında Yoklar... 5-1'in Faturasını 3 İsme Kesti
İsrail'den Gazze'ye Yoğun Bombardıman! Çok Sayıda Ölü Var İsrail'den Gazze'ye Yoğun Bombardıman! Çok Sayıda Ölü Var
Filistin İçin Tarihi Hafta: Tanıma Dalgası Büyüyor, Dünya İsrail’e ‘Dur’ Diyor Tanıma Dalgası Büyüyor, Dünya İsrail’e ‘Dur’ Diyor
Kimse Bunu Beklemiyordu.. Türkiye'de sürpriz ayrılık! 6 Maçın Dördünü Kazanan Hoca Yollandı 6 Maçın Dördünü Kazanan Hoca Gönderildi
İsrail'de Muhalefet, Netanyahu'ya Karşı Birleşti! 'Safları Sıkılaştırıyoruz' İsrail'de Muhalefet, Netanyahu'ya Karşı Birleşti! 'Safları Sıkılaştırıyoruz'
ÇOK OKUNANLAR
Bayrampaşa Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Kahraman Oldu: AKP İtiraz Edecek Bayrampaşa Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Kahraman Oldu
CANLI | CHP’de Tarihi Gün: Özgür Özel Yeniden Genel Başkan Özgür Özel Üçüncü Kez Genel Başkan
Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te! 1999-2008 Arası Sigorta Girişi Olanlara Erken Emeklilik Var Mı? Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te!
Gürsel Tekin'den CHP Yöntemine Kritik Davet: 'Altına İmza Atayım' Gürsel Tekin’den CHP Yöntemine Özel Davet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Gazze Pazarlığı' Yanıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Gazze Pazarlığı' Yanıtı