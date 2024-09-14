Gazze'de Can Kaybı 41 bin 182'ye Yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, can kaybı 41 bin 182'ye çıktı.

Gazze'de Can Kaybı 41 bin 182'ye Yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik insanlık dışı saldırılarında son 48 saatte 64 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 41 bin 182'ye, yaralıların sayısı ise 95 bin 280'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 344 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 48 saatte düzenlenen 4 saldırıda 64 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 155 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 41 bin 182'ye, yaralıların sayısının ise 95 bin 280'e yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: İHA

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