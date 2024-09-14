Kraliçe 2. Elizabeth'in Heykeli Tartışma Yarattı

Antrim Castle Gardens'da sergilenen heykel, Kraliçe 2. Elizabeth'e pek benzemediği gerekçesiyle sosyal medyada eleştirildi.

Kuzey İrlanda'da yeni açılan ve Kraliçe 2. Elizabeth ile eşi Prens Philip'i betimleyen iki heykel sosyal medyada karmaşık tepkilere yol açtı. Antrim Castle Gardens'da sergilenen ve Kuzey Belfastlı sanatçı Anto Brennan tarafından yapılan heykel, merhum Kraliçe'yi onurlandırmak için yapıldı ancak pek çok bölge sakini, heykelin Kraliçe ile çok az benzerlik taşıdığını savunuyor.

"KRALİÇENİN YÜZÜNÜ HİÇ ANDIRMIYOR"

Bölge sakinlerinden biri, "Kraliçenin nasıl görünmesi gerektiğini hiç düşünmemiştim fakat bu heykel onun yüzünü hiç andırmıyor." derken, bir diğer kişi ise "Hiç doğru görünmüyor. Prens Philip'in yüzü de doğru değil, onları doğru şekilde tasvir etmiyor," dedi.

İnternette düzinelerce kullanıcı konseyin Facebook sayfasına yorum yaparak, heykelleri bir "kraliyet karmaşası" olarak nitelendirdi. Kullanıcılardan biri, "Bunu belediye meclisinde kim imzaladıysa parasını kendisi ödemeli, biz vergi mükellefleri değil," dedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı ise heykelin benzerliğini 1993 yapımı filmde Robin Williams'ın canlandırdığı ikonik karakter Bayan Doubtfire ile karşılaştırdı. Tartışmalara rağmen Konsey, Kraliçe, Prens Philip ve iki corgis'in yer aldığı heykeli Kraliçe'nin mirasına yönelik kalıcı bir övgü olarak görüyor.

Sanat eleştirmeni Ellen Stone ise tasvirin geçerli sayılması gerektiğini ifade belirterek, "Bunun aktif bir sanatçı olan biri tarafından yapılmış bir sanat eseri olduğunu belirtmek önemli. Bu bir bilgisayar tarafından yapılmış bir şey değil," dedi.

Kaynak: Euronews