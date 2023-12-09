Gazze'de ateşkesin ABD vetosuna takılmasına İran'dan tepki

İran, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de insani nedenlerden dolayı acil ateşkes talep eden karar tasarısını veto etmesini kınadı.

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Gazze'de ateşkesin ABD vetosuna takılmasına İran'dan tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin ateşkes talep eden tasarıyı vetosunu kınayarak, "ABD yönetiminin insanlık karşıtı ve ırkçı politikalarının gelecek nesillere mirası utanç ve onursuzluktan başka bir şey olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kenani, ABD'nin İsrail'in işlediği savaş suçlarının ortağı olduğunu belirterek, savaşın kapsamının genişletilmesinin sonuçlarından Washington ve Tel Aviv yönetiminin sorumlu olacağını vurguladı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, "Malezya hükümeti adına, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmesini şiddetle kınıyor ve protesto ediyorum." dedi.

ATEŞKESE ABD ENGELİ

ABD, BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmişti.

Birleşip Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 90'dan fazla ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, BMGK'de düzenlenen acil oturumda oylanmıştı.

Tasarıya İngiltere "çekimser" oy kullanırken, diğer 13 üye "evet" oyu kullanmıştı.

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