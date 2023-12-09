Hakan Fidan, Washington'da: 'Amerikan siyaset sistemi çaresiz durumda'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Temas Grubu üyeleriyle Washington temasları kapsamında Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile görüşmesinden sonra değerlendirmelerde bulundu.

Temas Grubu'nun akşama doğru ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldiğini belirten Fidan şöyle devam etti:

"Burada grup üyelerimiz açıkçası Gazze'de yaşanan dramı bütün çıplaklığıyla ve etkilerini dile getirdiler. Esas itibariyle dünya kamuoyunun bu konudaki isyanını neredeyse sözcüsü ve tercümanı olmuş durumda grubumuz. Bunun uluslararası ve bölgesel güvenliğe olan etkilerini, insani dramın hemen son bulması gerektiğini, İsrail'in masumları öldürmesinin son bulması gerektiği konusunun altını defaatle grup üyeleri çizdiler. Artık bu konuda Amerika'nın yalnız kaldığını özellikle bugün BM'de yapılan oylamada bir kez daha arkadaşlarımız dile getirdiler.

Bugün biliyorsunuz 193 üye ülkenin BM'de 97'sinin sponsorluğunda BM Güvenlik Konseyi'ne insani yardım ile ilgili bir karar tasarısı sunuldu. Bu sadece Amerika'nın vetosuyla reddedildi. BM Güvenlik Konseyi'nde geçici üyeler dahil 15 üyenin 13'ü bu konuda 'evet' oyu kullandılar, Birleşik Krallık çekimser kaldı ama Amerika bunu tek başına veto etti. Tabii buradan şunu görüyoruz, biz bugünkü görüşmelerimizde de dile getirdik, Amerikan siyaset sistemi de İsrail ile ilgili konularda artık çaresiz durumda. Dolayısıyla İsrail bu konuda fütursuzca hareket etmekte ve zulmüne devam etmekte. Biz Temas Grubu olarak bu konudaki çalışmalarımızı kesintisiz bir şekilde devam ettireceğiz."

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA NORDİK ÜLKELERİ İLE BİR ARAYA GELMESİ PLANLANIYOR"

Temas Grubu'nun Kanada'daki temaslarına ilişkin Fidan, "Temas Grubu olarak Gazze ile ilgili pozisyonumuzu ve çözüm önerilerimizi Kanada'da gündeme getireceğiz. Kanada'dan sonra önümüzdeki hafta Nordik ülkeleri ile bir araya gelmesi planlanıyor, Norveç'te. Yine programda, Cenevre'de BM Mülteciler Toplantısı'nda Temas Grubumuzun temasları olacak" dedi.

"BUNDAN SONRASI YÜCE MECLİS'İN TAKDİRİNDEDİR"

Fidan, Blinken ile ikili görüşmesine dair ise şu değerlendirmede bulundu:

"Gazze‘deki durumla ilgili bizim pozisyonumuzu Amerikalı muhataplarımıza çok net bir şekilde gündeme getiriyoruz. Buradaki durumun ciddiyetini, artık tahammülün kalmadığını ve bu konuda atılması gereken adımların neler olduğunu son derece net bir şekilde altını çizerek kendilerine ifade ediyoruz. Bunun dışında ikili görüşmede gündeme gelen görüşmeler arasında özellikle Amerikan tarafının takip ettiği İsveç'in NATO üyeliği meselesi var, bu konuyu konuştuk. Burada tabii bizim pozisyonumuz belli, yani NATO'da yapılan müzakereler neticesinde üçlü zirvede Vilnius'ta sayın Cumhurbaşkanımızın İsveç Başbakanı ve NATO Genel Sekreteri ile vardığı mutabakat neticesinde alınan kararlar var. Bunun takibi olarak bizim çalıştığımız konular var. Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yetki belgesi Meclis'e gönderilmiş durumda. Bundan sonrası yüce Meclis'in takdirindedir ve biz bunu muhataplarımıza ilettik.

"TÜRKİYE OLARAK AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ARASINDAKİ BARIŞ ANLAŞMASINI DESTEKLEDİĞİMİZİ SÖYLEDİK"

Bunun dışında özellikle Azerbaycan-Ermenistan arasındaki normalleşme ve barış görüşmeleri gündeme geldi. Burada biz Türkiye olarak iki ülke arasındaki barış anlaşmasını desteklediğimizi ve bunun gerçekleşmesi için elimizden gelen tüm çabaları gösterdiğimizi söyledik. Onlar da bu konuda aynı fikirdeler, bölgede normalleşmenin olması bölgenin lehine olacak diye düşünüyoruz."

Kaynak: ANKA