Gazze Şeridi'nde dün akşam kesilen internet erişimi kademeli olarak sağlanıyor

Filistin Telekomünikasyon Şirketinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetlenen hava saldırıları sonucu bölgede 10 gün içinde üçüncü kez iletişim ve internet hizmetlerinin çöktüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde dün akşam saatlerinden itibaren kesilen internet ve iletişim hizmetlerinin kademeli olarak sağlanmaya başlandığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze'ye hava saldırıları dün akşamdan itibaren şiddetlenirken bölgede iletişim ve internet hizmetleri çökmüştü.

Gazze'deki Filistin hükümeti, bölge genelindeki tüm hastanelerin çevresinin yoğun İsrail bombardımanına maruz kaldığını bildirmişti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri 27 Ekim ve 1 Kasım'da da tamamen kesilmişti.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.