Gazze Şeridi'nde Binbaşı Rütbesinde Bir İsrail Subayı Hayatını Kaybetti

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'deki çatışmalarda Edom Tümeni Loter Birliği'nden 34 yaşındaki Itamar Levin Friedman adlı binbaşının öldüğü duyuruldu.

İsrailli binbaşıyla birlikte, 7 Ekim'den bu yana 369'u karadan işgal sürecinde olmak üzere toplam 783 askerin öldüğü bildirildi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi ve Lübnan'daki saldırılarında insani ve maddi kayıpları gizlediği, bölgeden kayıplara ilişkin görüntüleri sıkı bir denetime tabi tuttuğu belirtiliyor.

Kaynak: AA