Fransa'da bir savcı YouTube kanalı açtı: Özel kalemi kameraya alıyor

Fransa'da, Grenoble Cumhuriyet Savcısı Eric Vaillant, YouTube kanalı açtı. Vaillant, "Hakimler ve savcılar arasında karmaşık konularda çok keskin hüküm verenler var. Onlarla konuşmanın, kamuoyunu aydınlatmanın ilginç olduğunu düşündüm" dedi.

Fransa'da bir savcı YouTube kanalı açtı: Özel kalemi kameraya alıyor

Fransa'nın güneydoğusundaki Grenoble şehrinde Cumhuriyet Savcısı Eric Vaillant hakim ve yargı mensuplarını bilgilendirmek için Youtube kanalı açtı. France Bleu'nün haberine göre, 4 yıldır Grenoble'da görev yapan Vaillant, uzun zamandır hayal ettiği "Youtuber"lığa ilk adımını attı.

Savcı Vaillant, "adalet sisteminin daha iyi işlemesi adına" açtığı kanalda yargı mensuplarını bilgilendirecek. "Hakimler ve savcılar arasında karmaşık konularda çok keskin hüküm verenler var. Onlarla konuşmanın, kamuoyunu aydınlatmanın ilginç olduğunu düşündüm" diyen Vaillant, toplumu bilgilendirmek için yargıya ilişkin konuları ele almaya karar verdiğini ve kanalını bu amaçla açtığını ifade etti.

Vaillant, ilk yayınında cinsel taciz davalarını ele aldığını ve bu alanda uzman yargı mensuplarına söz verdiğini kaydetti.

 

SAVCI KONUŞUYOR, ÖZEL KALEMİ TELEFON KAMERASIYLA ÇEKİYOR

Kısıtlı imkanlarla programını gerçekleştirdiğini aktaran Vaillant, özel kaleminin telefonla çekimleri yaptığını, daha sonra da montajlayarak yayına hazırladığını dile getirdi.

Youtube'daki ikinci programında ise aile içi şiddet konusunu yargı bağlamında ele almayı planlayan Vaillant, meslektaşlarına da kanalına çıkarak kendisine destek vermeleri çağrısı yaptı.

Aynı zamanda aktif Twitter kullanıcısı da olan Grenoble Savcısı, bu platformda da aralarında meslektaşları, hukuk öğrencileri, gazeteciler, avukatların olduğu çok sayıda kişiyle bilgi alışverişinde bulunuyor.

Kaynak: AA

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