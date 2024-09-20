Fransa ve ABD'den Ortak Çağrı: 'Orta Doğu'daki Gerilimi Azaltın'

Fransız Dışişleri Bakanı Sejourne, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Paris ziyareti sırasında, uluslararası gündemi, Orta Doğu ve Ukrayna'daki krizleri ile birkaç gün sonra düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu hazırlıklarını ele aldıklarını ifade etti.

'LÜBNAN KAPSAMLI BİR SAVAŞI ATLATAMAZ'

ABD'li mevkidaşı ile Orta Doğu'daki tüm taraflara gerilimi azaltma çağrısında bulunduklarını belirterek "Lübnan, kapsamlı bir savaşı atlatamaz." diyen Sejourne bölgedeki durumdan büyük endişe duyduklarını vurguladı.

Blinken da Fransa ve ABD'nin Orta Doğu ve Lübnan konusunda itidal çağrısı yaptığını ve gerilimi azaltma konusunda hemfikir olduğunu ifade etti. Gazze'de ateşkese varılması için çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Blinken, İsrail'in kuzeyi ve Lübnan'ın güney bölgesiyle ilgili çözülmesi gereken ciddi bir sorun bulunduğunu kaydetti.

UKRAYNA'YA DESTEKLERİNİ YİNELEDİLER

Sejourne, ekibiyle birlikte aylardır Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında alınan yaptırımların ihlal edilmesini nasıl önleyeceklerini araştırdıklarını belirterek, bu savaş sona erene kadar Ukrayna'ya yardım etmeye devam edeceklerini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını dile getirdi.