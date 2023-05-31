Fırına giren ayı 60 kek yedi

ABD'de aç ayı bir fırının garajına girerek aldığı 60 tane keki yedi. Ayının görüntüleri sosyal medyada dikkat çekti.

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Ülkenin New England bölgesindeki Connecticut eyaletinde aç bir Ayı, Connecticut Fırını'nın garajına girdi. Garajdan 60 küçük kekin bulunduğu tepsiyi otoparka çıkartarak yiyen ayıyı gören çalışanlar korku dolu anlar yaşadı.

Fırın çalışanı Maureen Williams, ayıyı korkutmak için bağırdığını fakat ayının 3 kez geri geldiğini söyledi. Çevredeki kameralara yansıyan görüntülerde ayının kekleri bitirdikten sonra uzaklaşarak kaybolduğu görülürken, ayının araba kornasından korkarak uzaklaştığı ve yaralanan olmadığı öğrenildi.

Eyalet Enerji ve Çevre Koruma Dairesi, Connecticut'ta bin ila bin 200 arasında kara ayısı olduğunu ve ayıların geçen yıl eyaletin 169'unda, kasaba ve şehirlerin ise 158'inde görüldüğünü aktardı.

Kaynak: İHA

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