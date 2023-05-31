Rusya: Ukrayna donanmasının son savaş gemisini Odessa'da imha ettik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna donanmasına ait son savaş gemisinin Odessa Limanı'nda imha edildiğini duyurdu.

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Rusya: Ukrayna donanmasının son savaş gemisini Odessa'da imha ettik

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin bilgilere yer verildi.

Donetsk bölgesinde en yoğun çatışmaların Avdeyevka bölgesinde yaşandığı belirtilen açıklamada, Rus ordusunun bölgeye füze saldırıları düzenlediği ve Ukrayna ordusunun Donetsk’teki Krasnogorovka ve Yasinovataya yerleşim yerlerinden geri çekilmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Donetsk, Harkov ve Zaporijya bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait çeşitli mühimmat depolarının da imha edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, Zaporijya'da bir komuta yerinin de imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’nın Odessa Limanı'na yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin de bilgi paylaşılırken, "29 Mayıs'ta Ukrayna donanmasına ait 'Yuriy Olefirenko' adlı son savaş gemisi, Rus Hava Kuvvetlerinin Odessa Limanı'ndaki savaş gemilerinin iskelesine yaptığı yüksek hassasiyetli silahlı saldırı sonucu imha edilmiştir" ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA

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Rusya - Ukrayna savaşı
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