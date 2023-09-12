Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in Namuac bölgesinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Filipinler'in Namuac bölgesinin 73 kilometre kuzeyi olduğunu bildirdi.

41,3 kilometre derinlikte meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Ülkede haziranda 6,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Filipinler, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Kaynak: AA

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