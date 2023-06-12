Filipinler’de yanardağ hareketlendi, tahliyeler başladı!

Filipinler’de yer alan Mayon Yanardağı’ndaki volkanik hareketlilik nedeniyle 13 bin kişi tahliye edildi.

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Filipinler’de yanardağ hareketlendi, tahliyeler başladı!

Filipinler’in Bicol bölgesindeki Albay eyaletinde bulunan Mayon Yanardağı bir haftadır kül ve duman püskürtmeye devam ediyor.

Volkanik hareketlilik nedeniyle yanardağ çevresindeki bölgelerden hafta sonundan bu yana 13 bin kişi tahliye edildi.

TAHLİYELERİN ARTMASI BEKLENİYOR

Yetkililer, ilerleyen günlerde volkanik hareketliliğin yoğunlaşmasını ve tahliyelerin artmasını beklediklerini açıkladı.

SON 24 SAATTE 21 SARSINTI MEYDANA GELDİ

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, lav akışının devam ettiği yanardağ çevresinde son 24 saatte 21 sarsıntı meydana geldiği, 260 kaya parçasının düştüğü belirtildi.

İZLEME NOKTALAR BELİRLENDİ

Öte yandan yerel yetkililer, turistler için yanardağın görülebileceği izleme noktaları belirledi. Ülkedeki turistler yanardağdaki volkanik hareketliliği izlemek üzere belirlenen yüksek alanlarda kamp kurdu.

ALARM SEVİYESİ 3'E YÜKSELTİLDİ

Mayon Yanardağı’nda volkanik hareketlilik nedeniyle 8 Haziran’da alarm seviyesi 3’e yükseltilmişti.

1814'DE BİN 200 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Filipinler'deki 24 aktif yanardağdan biri olan Mayon Yanardağı’nda 1814'de meydana gelen patlama sonucu bin 200 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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