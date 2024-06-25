Fildişi Sahili'nde sel ve heyelan: 24 ölü

Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde meydana gelen sel ve heyelanda en az 24 kişinin öldüğü bildirildi.

Son Güncelleme:
Fildişi Sahili'nde sel ve heyelan: 24 ölü
Fotoğraf: Arşiv

Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda en az 24 kişi hayatını kaybetti.

Fildişi Sahili'nin Abidjan şehrinde 13 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağış, sel ve heyelanları beraberinde getirdi. Fildişi Ulusal Sivil Koruma Ofisinden (ONPC) yapılan açıklamada, evlerin ve yolların sular altında kaldığı, sel ve toprak kaymalarının şehir genelinde ciddi hasara yol açtığı ifade edildi.

13-22 Haziran arasında en az 24 kişinin hayatını kaybettiği, yağışlardan sonra mahsur kalan en az 271 kişinin ise kurtarıldığı aktarıldı. Bazı bölgelerde mevsim normalinin 4 katından fazla yağış görüldüğü vurgulandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Afrika Heyelan sel
Son Güncelleme:
Kenya'da vergi artışı protestosu büyüdü, parlamento binası ateşe verildi! Vergi artışı protestosu büyüdü, parlamento binası ateşe verildi!
Kedilerin arasındaki gizli fareyi 8 saniyede ancak zeki insanlar bulabiliyor! Testi deneyebilirsiniz Kedilerin arasındaki gizli fareyi 8 saniyede ancak zeki insanlar bulabiliyor! Testi deneyebilirsiniz
Norveç 30 bin ton tahıl stoklayacak Norveç 30 bin ton tahıl stoklayacak
Çay ve kahve lekesi oluştuğunda deneyin! Tek hamlede lekeyi yok ediyor Çay ve kahve lekesi oluştuğunda deneyin! Tek hamlede lekeyi yok ediyor
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 11 ile uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Benzin ve motorine dev zam geldi! Tabelalar değişti Benzin ve motorine dev zam geldi
Koray Aydın ve ekibi İYİ Parti'den istifa ediyor: "Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı için çalışacaklar" İYİ Parti'yi sarsacak istifada Mansur Yavaş iddiası!
Meclis'te hareketli anlar! Bahçeli grup toplantısının ardından rahatsızlandı: Gazeteciler alandan çıkarıldı Bahçeli grup toplantısının ardından rahatsızlandı!
Milyonlarca emeklinin beklediği haber... Emekli maaş zammında kulislerde konuşulan rakam sızdı Emekli maaş zammında kulislerde konuşulan rakam sızdı