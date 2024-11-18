Fas’ta Doktorlardan Zam Grevi! 3 Gün Sürecek

Fas'ta çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücretlerin artırılması talep eden devlet hastanelerinde çalışan doktorlar, üç gün grev yapma kararı aldı.

Fas'taki Bağımsız Kamu Doktorları Birliği’nin yaptığı açıklamada 3 hafta sürecek protestoların ilk aşaması olarak yarın başlayacak ve üç gün sürecek greve gidiliyor” denildi.

Doktorların çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücretlerin artırılması için protestolarına devam edeceği çağrısı yapıldı. Fas hükümetinden ise grev kararına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Nisan ayında Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, doktor maaşlarına 3800 Fas dirhemi (yaklaşık 380 dolar) zam yaptıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA