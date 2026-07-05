Eski Savunma Bakanından Çarpıcı İddia: İsrail Ordusunun 10 Günlük Mühimmatı Kaldı
Eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Netanyahu hükümetini eleştirerek İsrail ordusunun 10 gün içinde mühimmatının tükeneceği iddiasında bulundu. Liberman ayrıca, hükümetin koalisyonu korumak uğruna ülkeyi riske attığını söyledi..
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İsrail'in eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Liberman, İsrail ordusunun mühimmat stoklarının kritik seviyeye geldiğini öne sürdü. İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Liberman, hükümeti Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasına yönelik tutumu nedeniyle eleştirdi.
Netanyahu hükümetini koalisyonu ayakta tutabilmek adına ülkeyi tehlikeye atmakla suçlayan Liberman, "10 gün içinde İsrail ordusunun mühimmatı kalmayacak" iddiasında bulundu. Haredileri askerlikten muaf tutacak yasa tasarısını da hedef alan Liberman, düzenlemenin asker kaçaklığını meşrulaştırdığını söyledi.
Kaynak: AA
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